Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Motorrollerfahrer kommt von der Straße ab (17.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich gestern Abend gegen 21.30 Uhr ein Motorroller-Fahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5734 zwischen Pfaffenweiler und Rietheim. Ein 16-Jähriger war mit einem KTM-Roller in Fahrtrichtung Rietheim unterwegs, als ihm ein Auto mit eingeschaltetem Fernlicht entgegenkam und blendete. Da auch das Visier seines Schutzhelms beschlagen war, konnte der junge Mann den Straßenverlauf nicht mehr richtig erkennen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er musste von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

