Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (17.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein Unfall mit einer Leichtverletzten hat sich gestern gegen 13 Uhr in der Kirnacher Straße ereignet. Ein 79-jähriger Skoda Karoq-Fahrer bog von der Pontarlierstraße nach rechts auf die Kirnacher Straße, wobei er eine von links kommende 44-Jährige Radfahrerin übersah, die Vorfahrt hatte. Die Frau kam durch den Zusammenprall zu Fall und verletzte sich leicht. An ihrem Rad entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell