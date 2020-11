Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Handbremse nicht angezogen - Auto verursacht Sachschaden (17.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro hat ein herrenloses Auto am gestrigen Dienstag in der Straße "In der Lache" verursacht. Ein 30-Jähriger parkte einen Seat Ibiza auf einem leicht abschüssigen Firmenparkplatz. Beim Verlassen des Autos vergaß der Mann, die Handbremse anzuziehen. Da auch kein Gang eingelegt war, machte sich das Auto selbstständig, rollte ein Stück rückwärts und prallte gegen zwei weitere dort geparkte Autos. Personen kamen nicht zu Schaden.

