Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Hüfingen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Erneute Betrugsmasche durch "Falsche Polizeibeamte" (16./17.11.2020)

Blumberg und HüfingenBlumberg und Hüfingen (ots)

In zwei Fällen haben sich erneut Betrüger als Falsche Polizeibeamte am Telefon ausgegeben. Am Montagabend gegen 22.30 Uhr meldete sich ein Unbekannter bei einer 82-Jährigen in Blumberg. Mit der üblichen Masche, dass in ihrer Nachbarschaft Einbrüche stattgefunden hätten, wollte er die Frau in ein Gespräch verwickeln. Die Angerufene erkannte jedoch schnell die wahren Absichten und es kam zu keinem Vermögensschaden. Eine neue Betrugsvariante bekam eine 81-Jährige aus Hüfingen zu spüren. Der Falsche Polizeibeamte befragte die Seniorin nach Wertsachen, was diese verneinte. Dann behauptete der Betrüger plötzlich, dass eine Drohne über ihrem Haus kreisen würde, die Wertsachen erkennt. Mit dem Hinweis, dass sie sich mit falschen Angaben bei der Polizei strafbar mache, schüchterte der Betrüger die Frau ein und wollte erneut Informationen über Wertgegenstände im Haus erlangen. Die Seniorin reagierte jedoch richtig: sie legte auf und wählte sofort selbst den Notruf. Die Polizei weist immer wieder darauf hin, bei solchen Anrufen entsprechend misstrauisch zu sein und, wie im zweiten Fall, das Gespräch zu beenden und dann sofort selbst bei der Polizei anzurufen. Weitere Hinweise und Tipps zum Schutz gegen diese oder ähnliche Betrugsmaschen finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

