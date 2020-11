Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Hoher Vermögensschaden durch Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" (11.11.-13.11.2020)

Radolfzell am BodenseeRadolfzell am Bodensee (ots)

In der vergangenen Woche zwischen Mittwoch, 11.11., und Freitag, 13.11.2020, meldeten sich mehrfach unbekannte Täter telefonisch bei einer Seniorin in Radolfzell und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die Männer erzählten der Frau, dass die Polizei Einbrecher festgenommen hätte und dass Hinweise darauf vorliegen würden, dass in die Wohnung der Angerufenen in naher Zukunft eingebrochen werden soll. Durch geschickte und aufmerksame Gesprächsführung erschlichen sie nach und nach das Vertrauen der Geschädigten. Daraufhin deponierte die Seniorin zunächst eine Tüte mit Bargeld vor die Türe eines Wohngebäudes in der Haselbrunnstraße , welche von den Unbekannten abgeholt wurde. Später forderten sie die Frau zudem auf, Amazon-Gutscheine zu erwerben und Codes zu übermitteln. Auch dies führte die Seniorin aus. Insgesamt entstand ein Vermögensschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Rottweil sucht Zeugen, insbesondere zu den "Geldabholern". Personen, die am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen in der Haselbrunnstraße, zwischen der Alemannenstraße und der Schützenstraße, gemacht haben oder dort fremde Fahrzeuge oder auch eine Person mit einer Tüte gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07721 601-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Informationen zu dem Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Hierbei ist insbesondere wichtig, dass gerade ältere Mitmenschen durch Familienangehörige oder Bekannte über die Betrugsmasche aufgeklärt und entsprechend sensibilisiert werden.

