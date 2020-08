Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Wuppertal (ots)

Solingen - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Friedenstraße kam es am 26.08.2020, gegen 22:50 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Insgesamt drei Fahrzeuge (blauer Opel Corsa, schwarzer 3er BMW und schwarzer Mini) wurden von Zeugen auf dem Parkplatz gesehen, wie sie Drifts durchgeführt haben. Im Zuge dieser Drifts verlor der Fahrer des Corsa vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte sein Fahrzeug mit einem Mülleimer, der in die gläserne Eingangstür eines Ladenlokals geschleudert wurde. Die vier männlichen Personen aus dem Corsa, sowie die drei Insassen des BMW stiegen aus ihren Fahrzeugen aus, begutachteten den Schaden und flüchteten danach auf der Friedenstraße in Richtung Viehbachtalstraße. Der Sachschaden am Gebäude liegt bei circa 3.000 Euro. Die Männer werden wie folgt beschrieben: - 19-22 Jahre - Circa 1.70m bis 1.80m groß - Dunkle Haare Zeugen und Hinweisgeber werden gebebeten sich unter der 0202-284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

