Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Polizeieinsatz nach Streitigkeiten in Solingen-Widdert

Wuppertal (ots)

Heute (27.08.2020) gegen 07:15 Uhr meldete sich eine 50-jährige Zeugin bei der Polizei und gab an, zuvor von einem Bekannten bedroht worden zu sein. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann mit einer Waffe in einer Wohnung in der Börsenstraße aufhielt, kamen in dem Bereich zahlreiche Polizeikräfte zum Einsatz. Nachdem die Beamten Kontakt zu dem Beschuldigten herstellen konnten, verließ er gegen 09:05 Uhr freiwillig seine Wohnung und konnte widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Bei einer Nachschau in der Wohnung fanden Ermittler zwei Reizstoffsprühgeräte, weitere Waffen konnten nicht aufgefunden werden. Bei dem Beschuldigten handelt sich um einen 45 Jahre alten Solinger, der polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten ist. Der Mann wurde Beamten des zuständigen Kriminalkommissariates in Solingen zur weiteren Befragung zugeführt. (sm)

