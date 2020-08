Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gleitschirmflieger abgestürzt

Meerfeld (ots)

Am Donnerstag, den 06.08.2020, gegen 15:25 Uhr ging bei der PI Wittlich die Meldung über einen abgestürzten Gleitschirmflieger am Meerfelder Maar ein. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein Gleitschirmflieger aus Belgien nach dem Start an der Rampe oberhalb des Meerfelder Maares nach rechts abdriftete und auf eine Wiese in der Nähe abstürzte. Der Gleitschirmflieger zog sich komplizierte Frakturen am Oberschenkel zu und wurde ins Krankenhaus Mutterhaus in Trier eingeliefert.

