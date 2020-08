Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einfach abgehauen

Schönecken (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2020, im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 13:15 Uhr, wurde in Schönecken, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes, ein schwarzer PKW Audi am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der Audi war hierbei am Ende der zum Supermarkt gelegenen Parkreihe geparkt. Vermutlich wurde der Schaden beim Ausparken eines in der gegenüberliegenden Parkreihe ausparkenden oder eines dort wendenden PKW verursacht. Dessen Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 06551/9420 oder via Email (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) an die Polizei Prüm erbeten.

