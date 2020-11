Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen

Landkreis Tuttlingen) Katalysatoren entwendet (16.11.-17.11.2020)

Emmingen-LiptingenEmmingen-Liptingen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Friedrich-Wöhler-Straße an vier Schrottfahrzeugen Katalysatoren. Die Fahrzeuge standen auf dem Hof einer Autowerkstatt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

