Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Lünen-Gahmen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1005

Auf der Gahmener Straße hat sich am Montagmorgen (14. September) in Höhe des Datteln-Hamm-Kanals ein Verkehrsunfall ereignet. Die Insassen zweier Autos wurden dabei schwer verletzt.

Zeugenaussagen zufolge stand ein 31-jähriger Lüner gegen 7.55 Uhr mit seinem Wagen an der Baustellenampel in Richtung Süden. Derzeit ist nur eine Spur für den Verkehr wechselseitig freigegeben. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer eines entgegenkommenden VW nahezu ungebremst gegen den Opel des Lüners. Dessen Auto rutschte daraufhin gegen einen weiteren Pkw. Der Fahrer des VW, ein 40-jähriger Lüner, wurde durch den Aufprall ebenso wie der 31-Jährige schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Die Gahmener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf ca. 12.000 Euro.

