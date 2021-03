Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hauswand beschädigt und weitergefahren

Höringen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagabend kam eine 31-jährige Autofahrerin in der Bergstraße, wahrscheinlich infolge von Alkoholeinfluss, nach links von der Fahrbahn ab und streifte dort eine Hauswand. Danach fuhr sie einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach mehreren Kilometern hielt sie jedoch an und verständigte selbst die Polizei. Sie gab an, dass "sie etwas mitgenommen habe, was sie nicht weiterfahren ließe." An dem PKW wurde ein erheblicher Schaden im linken Frontbereich festgestellt. Die Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss, weswegen ihr eine Blutprobe entnommen wurde. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell