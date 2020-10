Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auf Abschlepper losgefahren; Bietigheim-Bissingen: VW angefahren; Bietigheim-Bissingen: Mountainbike gestohlen

Ludwigsburg

Ludwigsburg: Auf Abschlepper losgefahren

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Ludwigsburg gegen den noch unbekannten Fahrer eines Sprinters mit Ludwigsburger Kennzeichen nach einem Vorfall am Mittwochmittag in der Bahnhofstraße. Zwei Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens waren gegen 12:10 Uhr dabei, das Fahrzeug auf einen Abschleppwagen zu laden, nachdem es verbotenerweise auf einem Privatparkplatz abgestellt worden war. Während dieses Vorgangs kamen drei Männer zu dem Sprinter und forderten sie auf, das Fahrzeug wieder herauszugeben. Einer der Männer soll diese Forderung mit der Androhung von Schlägen unterstrichen haben. Er habe sich daraufhin in den Transporter gesetzt, sei auf einen 37-Jährigen zugefahren und habe ihn mit den rechten Außenspiegel am Arm gestreift. Dabei fiel das Handy des 37-Jährigen zu Boden und wurde beschädigt. Er selbst zog sich leichte Verletzungen zu. Die polizeilichen Ermittlungen zu den unbekannten Männern dauern noch an.

Bietigheim-Bissingen: VW angefahren

Auf dem Parkplatz des Buchzentrums hat ein unbekannter Autofahrer zwischen Dienstag 20:30 Uhr und Mittwoch 9:00 Uhr einen VW angefahren, der dort auf einem Behindertenparkplatz abgestellt war. Polizeibeamte stellten an dem beschädigten VW gelbe Lackantragungen sicher. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Mountainbike gestohlen

Am Dienstag zwischen 12:30 und 19:00 Uhr hat ein Unbekannter an Bahnhofsplatz in Bissingen ein auffällig orange lackiertes Mountainbike der Marke Cube gestohlen. Das Rad im Wert von etwa 500 Euro war am dortigen Zweiradabstellplatz mit einem Zahlenschloss gesichert abgestellt worden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 4050, bittet um Hinweise zum Verbleib des Mountaibikes.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell