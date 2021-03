Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Tankstelle - Tatverdächtigem auf der Spur

Rockenhausen (Donnerbergkreis) (ots)

Die Polizei ist auf einen Tatverdächtigen aufmerksam geworden, dem vorgeworfen wird, im Januar in die Tankstelle in der Kreuzwiese eingebrochen zu sein (wir berichteten: https://s.rlp.de/2zHQL). Wie die Ermittler auf die Spur des 23-Jährigen kamen, dazu macht die Polizei derzeit keine Angaben. Am Donnerstag durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des Mannes in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Kreis Kusel). Beweismittel konnten die Beamten allerdings nicht finden. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell