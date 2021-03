Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: außergewöhnlicher Verkehrsunfall

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Saarbrücker Straße. Hierbei missachtete eine 67-jährige Fahrerin eines Opel die Vorfahrt eines 46-jährigen VW-Fahrers. Der PKW des 46-jährigen überschlug sich nach dem Zusammenstoß und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 46-jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Verursacherin blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme kam es zur kurzzeitigen Sperrung der Saarbrücker Straße. |pikus

