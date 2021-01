POL-IZ: 210119.1 Brunsbüttel: Binnentankmotorschiff gerät nach Leinenbrüchen gegen Hafenanlage

Polizeidirektion Itzehoe

Im Zuge eines Ablegemanövers des Tankers "Bow Optima" im Ölhafen Brunsbüttel sind bei dem an einer Brücke vertäuten Schiff Leinen gebrochen, wodurch das Binnenschiff unkontrolliert gegen die Hafenanlage geriet. Dabei entstanden einige Schäden.

Heute verließ der Motortanker "Bow Optima" gegen 04:40 Uhr unter Zuhilfenahme des Kopfschleppers "Luchs" und des Heckschleppers "Sönke" seinen Liegeplatz an Brücke 7 des Ölhafens Brunsbüttel. Während des Drehmanövers in der Drehstelle musste der Heckschlepper "Sönke" nach bisherigem Ermittlungsstand so kräftig pullen, dass bei dem an Brücke 5 liegenden und mit drei Leinen vertäuten Binnentankschiff "Heide" durch den Sog alle Leinen brachen und das Binnenschiff unkontrolliert gegen die Hafenanlage geriet. Die Achterleine der "Heide" war zu diesem Zeitpunkt bereits eingeholt, da das Schiff nach Passieren der "Bow Optima" ebenfalls ablegen sollte. Die "Heide" machte anschließend mit Ersatzleinen wieder fest, um die Schäden zu dokumentieren. An dem Schiff selbst kam es zu Farbabrieb am Steuerbordbug, an der Hafenanlage wurden ein Holzfender sowie eine Gangway beschädigt. Nach Rücksprache mit der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft konnte die "Heide" ihre Reise nach Hamburg ohne weitere Verzögerung antreten.

An der "Bow Optima" und an den beiden Schleppern kam es zu keinen Schäden. Personen- und Umweltschäden können ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen dauern an.

