Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 23-Jährige bei Abkommen von der Fahrbahn leicht verletzt

Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmorgen verlor eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach auf der Bundesstraße 420, zwischen Unkenbach und Callstadt, wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Strauchbewuchs. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund zehntausend Euro geschätzt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell