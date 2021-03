Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flucht vor der Polizei

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kusel (ots)

Am Samstagabend (20.03.2021) gegen 23:15 Uhr sollte ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Glanstraße in Kusel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erblicken des Streifenwagens beschleunigte er seinen PKW auf ca. 180 km/h im Stadtbereich. Nach längerer Verfolgungsfahrt konnte er letztendlich unter Hinzuziehung einer zweiten Streife auf der B420 in Höhe Bledesbach gestellt und so an der Weiterfahrt gehindert werden. Der Fahrer war stark alkoholisiert (1,5 Promille). Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein einbehalten. | pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell