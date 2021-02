Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim- Velo-Fahrer wird schwer verletzt

Ettenheim (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend gegen 18:30 Uhr im Bereich der Bundesstraße. Ein Fahrradfahrer überquerte entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg, parallel zur B3 in Richtung Mahlberg fahrend, die Orschweirer Straße. Hierbei missachtete der 58-Jährige das für ihn geltende Rotlicht. Ein ordnungsgemäß bei Grün querender Pkw-Lenker erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Velo-Lenker. Dadurch wurde der Fahrradlenker schwer verletzt. Zu weiteren Behandlungen wurde der 58-Jährige umgehend in ein örtliches Klinikum gebracht.

/kw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell