Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim-Vollständig abgebrannt, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Ein Brand eines Heuschobers in der verlängerten Straße "Im Baderle" rief am Montagabend mehrere Polizei- und Feuerwehrkräfte auf den Plan. Die Feuerwehrkräfte löschte gegen 18:30 Uhr umgehend das Feuer. Trotzdem brannte der Heuschober mit samt des Inhaltes von mehreren Strohballen vollständig ab. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Feuer um Brandstiftung gehandelt haben. Die Ermittlungen wurden nun von den zuständigen Polizeibeamten aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer: 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

/kw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell