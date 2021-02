Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau- Leicht verletzt

Gaggenau (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der August-Schneider-Straße. Ein Pkw-Lenker befuhr die Schillerstraße in Richtung Gaggenau und bog an der dortigen Einmündung in die August-Schneider-Straße ein. Hierbei übersah der 79-jährige Fahrzeugführer die querende Fußgängerin. Durch die Kollision kam die 29-Jährige zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf circa 50 Euro.

/kw

