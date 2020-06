Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - QNV-Bus beschädigt Außenspiegel geparkter Autos

Pirmasens (ots)

Mit 1 Stunde Verspätung wurde die Polizei telefonisch über eine Unfallflucht informiert, die sich gegen 17:50 Uhr in der Pirmasenser Straße, Höhe der Anwesen 15 a bis c, ereignet haben soll. Ein QNV-Bus sei in die Pirmasenser Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße eingebogen. Dabei habe er mit seiner rechten Seite die Außenspiegel mehrerer rechtsseitig geparkter Fahrzeuge touchiert. Der Bus sei einfach weitergefaren. Aufgrund mehrerer Einsatzlagen konnte die Unfallstelle erst verspätet aufgesucht werden. Hierbei wurden zwei unfallbeschädigte Fahrzeuge festgestellt und deren Halter informiert. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

