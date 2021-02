Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall mit vier Fahrzeugen auf der BAB A5

Offenburg (ots)

Am Montagabend geriet um 22:00 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Appenweier bei km 696 ein Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Betonwand. Ein nachfolgender Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das verunfallte Auto. Beide Pkw kamen auf dem linken bzw. mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Der auffahrende Fahrzeuglenker wurde beim Unfall leicht verletzt. An zwei weiteren Fahrzeugen, die über das Trümmerfeld fuhren, entstand Sachschaden. Die Unfallaufnahme / Bergung der Fahrzeuge nahm rund 2 Stunden in Anspruch; der Verkehr wurde währenddessen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Am unfallverursachenden Wagen waren Sommerreifen montiert, wobei die Bereifung der Hinterachse nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe aufwies. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro taxiert.

