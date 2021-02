Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust- Drei ist Einer zu viel

Rust (ots)

Am Sonntagmittag trafen sich drei junge Männer, entgegen der Kontaktbeschränkungen, in der Grillhütte am Allemdsee. Spaziergänger verständigten die Polizei, da sie laute Schläge hörten und vermuteten, dass die Grillhütte beschädigt werde. Beim Eintreffen der Streife flüchteten zwei der drei 19-Jährigen, wodurch zunächst nur ein Heranwachsender kontrolliert werden konnte. Er führte eine Plastiktüte mit sich in der sich leere Blechdosen und Druckluftkartuschen für eine Druckluftpistole befanden. Der Verdacht, dass die wahrgenommenen Schläge von etwaigen Schießübungen herrührten konnte mangels Auffinden einer passenden Waffe nicht bestätigt werden. Einer der zuvor geflüchteten kehrte im Verlauf der Kontrolle zurück. Alle drei namentlich bekannten Heranwachsenden erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkungen. /rv

