POL-OG: Gernsbach- Intensive Kontrollen

Gernsbach (ots)

Am Sonntagnachmittag konnten in Gernsbach mehrere Jugendliche kontrolliert werden, nachdem es in letzter Zeit immer wieder zu Verschmutzungen, illegalen Ansammlungen und auch Sachbeschädigungen durch Gruppen kam. Um diesen Vorkommnissen, die in Gernsbach vermehrt für Unmut sorgen, nun einen Riegel vor zu schieben, ist das Polizeirevier Gaggenau im Rahmen einer Konzeption mit verstärkten Kräften vor Ort präsent. Am Sonntag konnten so des Öfteren Gruppen von Jugendlichen kontrolliert und ihr Zusammensein aufgelöst werden. Erste Störenfriede müssen nun mit Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung rechnen. Die intensiven Kontrollen werden in nächster Zeit fortgeführt. /rv

