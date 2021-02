Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach i. K.- "Nur" Sachschaden bei Verkehrsunfall

Haslach (ots)

Am frühen Sonntagabend ereignete sich auf der Mühlenbacher Straße ein Unfall. Die mutmaßliche Unfallverursacherin, die in ihrem Hyundai unterwegs war, wollte gegen 17:50 Uhr vom Waldseeweg links in die Mühlenbacher Straße einbiegen. Sie missachtete jedoch offenbar dabei die Vorfahrt, weshalb es zur Kollision mit einem VW Polo kam. Dieser befuhr die Mühlenbacher Straße und somit die Vorfahrtsstraße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf zirka 6.000 Euro.

