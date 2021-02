Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Ermittlungen nach exhibitionistischen Handlungen, Hinweise erbeten

Neuried (ots)

Aufgrund der exhibitionistischen Handlungen eines noch Unbekannten ermitteln nun Beamte der Kriminalpolizei. Der als etwa 60 bis 67 Jahre alt beschriebene, schlanke und etwa 180 Zentimeter große Mann soll eine 30-Jährige am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Nähe des Pumpwerks in Neuried belästigt haben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Unbekannte mit einem Mountainbike an der Frau vorbeigefahren und habe sein Geschlechtsteil präsentiert. Nach einem kurzen Wortwechsel habe er das Weite gesucht. Der nun Gesuchte trug zu diesem Zeitpunkt dunkelblaue Sportkleidung, einen Fahrradhelm und fuhr mit einem schwarzen Mountainbike mit einer befestigten Wasserflasche. Außerdem soll der Mann mit pfälzer oder mit badischem Dialekt gesprochen haben. Wer Hinweise zu diesem Vorfall oder zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. /cw

