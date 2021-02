Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal- Verdachtsmomente bestätigen sich

Bühlertal (ots)

Am Sonntagnachmittag war ein Mercedes-Fahrer auf der Hauptstraße offenbar unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin unterwegs. Der Mittvierziger wurde kurz nach 16 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich für die Kollegen mehrere Verdachtsmomente die für einen Konsum von Betäubungsmitteln sprachen. Ein vor Ort durchgeführter Urinschnelltest schlug dann auf gleich zwei Substanzen an: Zum einen auf THC, den Wirkstoff von Cannabis, und zum anderen auf Amphetamin. Der Mann musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme zum Polizeirevier Bühl begleiten. Nach der Blutentnahme konnte der Mercedesfahrer wieder gehen, wobei ihm für die nächsten 24 Stunden das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt wurde. Neben einer Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss, ergeht nun auch eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle. /rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell