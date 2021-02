Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden- Tür hielt stand

Baden-Baden (ots)

In Haueneberstein in der Karlsruher Straße versuchte ein noch unbekannter Täter die Wohnungstür einer Bewohnerin in deren Abwesenheit aufzuhebeln. Die Geschädigte stellte die Hebelspuren am Sonntagnachmittag fest, als sie aus einem Auslandsaufenthalt zurückkehrte. Wann genau der Einbruchversuch im zweiten Obergeschoss des Mehrparteienhauses stattfand ist unklar. An der Holztür, die ihren Dienst tat und stand hielt, entstand ein noch unbekannter Sachschaden. Die Ermittlungen dauern noch an.

