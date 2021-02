Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungserfolg bei Graffiti-Serie

Offenburg (ots)

Nach einem Zeugenhinweis gelang Ermittlern der Offenburger Polizei ein Erfolg gegen einen Graffiti-Sprayer.

Ein Zeuge teilte am vergangenen Freitagmorgen der Polizei Offenburg telefonisch mit, dass er soeben eine männliche Person beim Graffiti-Sprühen in der Moltkestraße beobachtete. Der Tatverdächtige stieg im Anschluss in einen wartenden PKW mit ortsfremder Zulassung und fuhr, vom Zeugen verfolgt, vom Tatort weg. Der Anrufer folgte dem PKW und konnte die Polizei dadurch zu dem Verdächtigen heranführen, der zwischenzeitlich dieses Auto wieder verlassen hatte. Ermittlungen der Graffiti-Sachbearbeiter im Haus des Jugendrechts Offenburg ergaben mittlerweile, dass das aufgesprühte Kürzel, `TAG´ genannt, in den letzten Monaten öfters im Stadtgebiet Offenburg vorgefunden wurde. Weiter war in einzelnen Fällen immer wieder durch Zeugen als Fluchtfahrzeug ein PKW mit gleicher Ortszulassung genannt worden. Durch Beamte des Streifendienstes konnte der besagte PKW dann tatsächlich am Freitagmittag in der Offenburger Südstadt festgestellt und angehalten werden. Der Fahrzeugführer stand hier augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weiter leistete er bei den anschließenden Maßnahmen Widerstand und versuchte eine Polizistin tätlich anzugreifen. Die angeordneten Durchsuchungen erbrachten schließlich weitere Hinweise auf die Tatbeteiligung, so dass den beiden Tatverdächtigen nun mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigungen drohen. Nach bisherigem Ermittlungsstand beläuft sich der Schaden durch die Graffitis auf ca. 12.000 Euro. Den Fahrer des PKW erwartet zudem eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte.

