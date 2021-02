Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl- Gefährlicher Fahrstil

Kehl (ots)

Am Sonntagabend war ein betrunkener Fahrradfahrer mit gefährlichem Fahrstil auf der Hafenstraße unterwegs. Kurz vor 20:30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers den 44-jährigen Radfahrer der ohne Licht und mittig auf der Fahrbahn in Richtung Graudenzener Straße fuhr, nach dem er sich auf die Gegenfahrbahn begab um der Streife Platz zum Überholen zu machen. Da der Kontrollierte schwankte und stark nach Alkohol roch, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen stolzen Wert von über 1,6 Promille an, weshalb der Mittvierziger daraufhin zur Blutentnahme mit zum Polizeirevier kommen musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /rv

