Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Käsediebe in U-Haft

Lüdenscheid (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 10. September, 13 Uhr "Käsediebe festgenommen".

Das Amtsgericht hat am Donnerstagnachmittag einen Haftbefehl gegen die festgenommenen Käse- und Steak-Diebe erlassen, so dass sie sich jetzt in Untersuchungshaft befinden.

