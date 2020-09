POL-MK: Einbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung angezeigt.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Kantstraße Einbrecher scheitern Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum 09.09.-10.09. durch eine beschädigte Tür Zutritt zur Toilette der dortigen Kita. Im Anschluss daran versuchten sie, die verschlossene Toilettentür zu öffnen. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Im Anschluss daran ließen die Vandalen es sich nicht nehmen, Papierhandtücher und Seifenspender in der Toilette großzügig zu verteilen.

Senior bestohlen Am gestrigen Donnerstag, 10.09.2020, in der Zeit von 11:10 Uhr - 11:30 Uhr, wurde einem 74-jährigen Letmather in der Wermingser Straße seine Geldbörse aus der Tasche gestohlen.

Letmathe Unbekannte setzten am gestrigen Abend, gegen 23:15 Uhr, eine Schaukel auf dem Spielplatz an der Kolpingstraße in Brand. Ein 70 jähriger Anwohner sah den Brand und löschte diesen mit einem Eimer Wasser ab. Die Polizei hat ihrer Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn/Letmathe entgegen.

