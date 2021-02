Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Offenburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Radfahrer kam es am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr. Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer eines Lkw von der B3/B33 kommend abgefahren und beabsichtigte, über den Kreisverkehr, in die Schutterwälder Straße nach rechts einzufahren. Vom parallel verlaufenden Radweg wechselte zu diesem Zeitpunkt ein in gleicher Richtung fahrender Radler, offenbar unter Missachtung des Vorrangs des Lkw, nach links auf die Fahrbahn. In der Folge kam es zur Kollision, wodurch sich der Radfahrer schwer verletzte. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Velo-Fahrer in das örtliche Klinikum. Zur Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr kurzzeitig gesperrt werden, ebenso der Abfahrtsast der B3/B33.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell