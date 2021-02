Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Willstätt (ots)

In der Zeit von Montag, den 01.02.2021 bis zum Donnerstag, den 04.02.2021 wurde in Sand bei Willstätt ein Telefon-Verteilerkasten am Straßenrand von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der noch unbekannte Fahrer die obere Landstraße von Sand kommend in Richtung Willstätt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in der ersten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei einen Verteilerkasten. Erst nachdem das Fahrzeug in eine dahinterliegende Schutzmauer fuhr, kam es zum Stehen. Der Verteilerkasten wurde dadurch in Gänze zerstört. Der Fahrer sammelte wahrscheinlich umliegende Trümmerteile ein und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne den Unfall zu melden. Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Verkehrsunfall gemacht haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07851 893-200 an die Beamten des Polizeireviers Kehl. /bp

