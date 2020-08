Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zerkratzt zwei Fahrzeuge

Zeugen gesucht!

Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr zu zwei Sachbeschädigungen im Bereich Ravensburgstraße/Tiefe Gasse. An zwei dort geparkten Pkw's, einem Fiat 500 und einem VW T4, wurde offenbar mutwillig die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 entgegen.

