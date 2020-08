Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Bedienungsfehler mit Großer Wirkung - 10.000EUR Sachschaden

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Montag kam es gegen 14:40 Uhr auf der Lüderitzstraße zu einem kuriosen Unfall. Ein 66-jähriger wollte seinen, wegen einer Panne, liegen gebliebenen Volvo durch die Seitenscheibe des Wagens starten und kam hierbei an den Schalthebel des Automatikfahrzeuges, der dabei auf "D" verstellt wurde. Der PKW rollte anschließend los und beschädiget einen Fiat, einen BMW und einen Opel, die ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Der 66-jährige wurde hierbei leicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund 10.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell