Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kontrolle mündet in Widerstand

Bühl (ots)

Die Kontrolle eines 21-Jährigen mündete am Dienstagmittag vor dem Bürgerhaus in einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Diese wollten den jungen Mann kurz nach 14 Uhr kontrollieren, als er einen Gegenstand zu entsorgen versuchte. Der Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen ersparte dem Heranwachsenden das Auffinden einer geringen Menge Marihuana in seiner Kleidung allerdings nicht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. /ma

