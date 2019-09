Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Wesel (ots)

Montag, gegen 08:10 Uhr bog eine 62-jährige Pkw Fahrerin aus Wesel von der Pastor - Jansen - Straße kommend nach links in die Pastor - Bölitz - Straße ab. Hierbei übersah sie eine 53-jährige Fußgängerin aus Voerde, die auf einer Fußgängerfurt die Pastor - Bölitz - Straße in Richtung Marienhospital querte. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in das nahegelegene Krankenhaus. Hier verblieb sie stationär. Die Fahrerin blieb unverletzt. An dem Pkw entand kein Schaden.

