POL-IZ: 190821.4 Tornesch: Tötungsdelikt in Tornesch

Tornesch (ots)

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am Vormittag in Tornesch laufen aktuell die Ermittlungen der Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe auf Hochtouren.

Kurz nach 09.00 Uhr entdeckten Polizisten in einem Haus in Tornesch die Leiche einer Frau, die offensichtlich Opfer einer Gewalttat geworden ist. Die Festnahme eines Tatverdächtigen erfolgte unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat, Hintergrund und Motiv sind zurzeit noch gänzlich unklar.

Weitere Auskünfte können aktuell mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen seitens Polizei und Staatsanwaltschaft nicht erteilt werden.

Merle Neufeld

