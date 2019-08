Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190821.2 Buchholz: LKW-Fahrer nach Unfall gesucht!

Buchholz (ots)

Nachdem eine Jugendliche Montagmittag mit ihrem Fahrrad gestürzt ist und sich dabei Verletzungen zugezogen hat, sucht die Polizei nach einem LKW-Fahrer, der an dem Unfallgeschehen beteiligt war.

Um 13 Uhr befuhr die 17-Jährige auf ihrem Bike die Hauptstraße aus Richtung Burg kommend in Richtung Buchholz. Sie beabsichtigte, in die Straße Hopfenhof abzubiegen, gab eigenen Angaben zufolge Handzeichen und sicherte sich nach hinten ab. In dem Moment, in dem die junge Radlerin ihr Vorhaben einleitete, überholte ein Laster sie von hinten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Dithmarscherin aus, geriet an den Bordstein und stürzte. Hierbei zog sie sich Schürfwunden und eine leichte Gehirnerschütterung zu. Der Lastwagenfahrer, der den Vorfall möglicherweise nicht bemerkt hat, setzte seinen Weg fort. Sein Fahrzeug besaß Heider Kennzeichen, das Führerhaus und die Plane waren rot, auf dem Führerhaus befand sich eine weiße Aufschrift. Zeugen, die Hinweise auf den Brummifahrer geben können, sollten sich in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 melden. Dies gilt auch für den Kraftfahrer selbst.

Merle Neufeld

