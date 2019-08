Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190820.5 Vaale: Dreister Dieb

Vaale (ots)

Montagnachmittag hat sich ein Unbekannter in das Wohnhaus eines Ehepaares in Vaale geschlichen und die Senioren bestohlen. Der Mann flüchtete mit einem Fahrzeug, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 15.30 Uhr betrat ein Fremder durch einen nicht verschlossenen Nebeneingang das Haus der Vaaler in der Norderstraße. Zu diesem Zeitpunkt war der Herr des Hauses spazieren, seine Frau befand sich im Garten. Als die 80-Jährige aus dem Garten zurück in das Wohngebäude ging, entdeckte sie in der Küche eine männliche Person, die ihr Portemonnaie in der Hand hielt. Der ungebetene Gast flüchtete bei Erscheinen der Bewohnerin, ein Festhalten des Diebes gelang der Anzeigenden nicht. Der Täter stieg in ein vorfahrendes Auto und düste davon. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen blauen Citroen Berlingo oder Picasso mit Pinneberger Kennzeichen gehandelt hat, verlief negativ.

Bei einer späteren Nachschau stellten die Geschädigten den Verlust von Goldschmuck, einer Herrenarmbanduhr und einer Geldbörse fest. Laut der 80-Jährigen und einiger Zeugen war der Dieb 170 cm bis 175 cm groß, 50 bis 60 Jahre alt, kräftig / dick und besaß ein südländisches Aussehen. Er hatte eine Stirnglatze, kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Der Fahrer des Tatfahrzeugs war vermutlich etwas größer, 50 bis 55 Jahre alt und von normaler Statur. Er hatte hellblonde Haare, eine Brille und war mit einem blauen T-Shirt bekleidet.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder wem der Wagen vor oder nach der Tat aufgefallen ist, sollte sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell