Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Festnahmen im deutsch-französischen Grenzgebiet

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am vergangenen Samstag drei gesuchte Straftäter verhaftet.

Bei einer Kontrolle im Bahnhof Kehl gelang die Festnahme eines 33-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, der zuvor mit der Tram D aus Straßburg angekommen war. Er wurde gleich mit zwei Haftbefehlen wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Beleidigung gesucht. Zusätzlich bestand gegen ihn noch eine Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung aufgrund eines Verstoßes gegen das Asylgesetz. Die fälligen Geldstrafe konnte er nicht bezahlen und er wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe ins Gefängnis gebracht.

Bei der Kontrolle in einem grenzüberschreitenden TGV auf der Fahrt von Straßburg nach Offenburg gelang die Festnahme eines 29-jährigen somalischen Staatsangehörigen. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht und konnte den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen. Daher wurde er zur Verbüßung der 10 monatigen Freiheitsstrafe in das Gefängnis gebracht. Da er zuvor aus Frankreich eingereist war und keine für den Grenzübertritt legitimierenden Dokumente vorzeigen konnte, erwartet ihn ebenfalls eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz.

Ebenfalls in Kehl gelang in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus die Festnahme eines 50-jährigen Rumänen, welcher wegen Betrug gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er für 26 Tage in das Gefängnis gebracht.

