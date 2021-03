Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Großes Blech fliegt auf die Fahrbahn

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer melden am Montagmorgen ein großes Blech auf der Überholspur der A6 bei Kaiserslautern/West in Fahrtrichtung Mannheim. Durch die eingesetzten Polizeibeamten und zwei beherzt eingreifende Lkw-Fahrer konnte das Riffelblech von der Überholspur geräumt werden. Nach ersten Ermittlungen befand sich der Gegenstand auf einem Anhänger und war während der Fahrt in hohem Bogen auf die Fahrbahn geflogen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verlierer der Ladung machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0631-3534-0 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|past

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell