POL-CE: Wietzenbruch - Polizei fahndet nach Tankstellenräuber

Celle (ots)

Anfang Dezember ist es in Wietzenbruch zu mehreren Überfällen gekommen, unter anderem auf die Aral-Tankstelle in der Fuhrberger Landstraße. Die Taten haben sich zwischen dem 3. und 6. Dezember ereignet und sind jeweils unter Vorhalt einer Schusswaffe begangen worden. Die Polizei sieht einen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Konkret geht es um die Bekleidung des Täters, wie auf den Aufnahmen der Videoüberwachung zu sehen ist. Wer kennt jemanden, der solche Bekleidung zur tatrelevanten Zeit getragen hat oder jetzt noch trägt? Wer hat insbesondere die auffälligen Jogginghosen und auch das schwarze Kapuzen-Sweatshirt schon einmal an oder bei jemandem gesehen? Die Polizei Celle bittet Zeugen, die Hinweise zu der Bekleidung geben können, sich zu melden unter 05141 / 277-215.

Siehe auch: https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/wietzenbruch-bewaffneter-raub-auf-tankstelle-115315.html

