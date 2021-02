Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen (Aller) - Unfallflucht auf Parkplatz

Celle (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 03.02.2021, hat ein neuwertiger blauer Kleinwagen Ford Ka mit roten Kennzeichen auf dem Rewe-Parkplatz an der Celler Straße gestanden. Zwischen 13:00 und 17:00 Uhr ist der Ford hinten rechts beschädigt worden, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Winsen (Aller) unter Tel.: 05143-667720 oder per E-Mail: postfach@pst-wietze.polizei.niedersachsen.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell