Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zerstörter Briefkasten in Waltringhausen

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 20.01.2021 um 04:10 Uhr teilte eine Zeugin, die Ihren Hund Gassi führte, der Polizei mit, dass ein Briefkasten der Deutschen Post auf der Straße in Waltringhausen, bei Bad Nenndorf, liegen würde. Die Polizei hat vor Ort einen komplett zerstörten Briefkasten und insgesamt 17 Briefe aufgefunden. Zunächst bestand der Verdacht, dass der Briefkasten mit einem Silvester-Böller eventuell abgesprengt wurde, dieser Verdacht erhärtete sich nicht. Der Briefkasten wurde vermutlich mit körperlicher Gewalt aus der Befestigung gerissen und wurde anschließend auf der Straße von einem Fahrzeug über- oder angefahren und dabei zerstört. Die Briefe aus dem zerstörtenBriefkasten werden der Post zugeführt und gehen umgehend in die Zustellung. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung unter 05723/94610.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell