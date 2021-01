Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach Ausweichmanöver verunfallt

Nienburg (ots)

DRAKENBURG (jah) - Am 29.12.2020 gegen 16:30 Uhr befuhr ein Jugendlicher mit seinem Leichtkraftrad die Tredde in Richtung Verdener Landstraße / B 215. Beim Befahren der Bahnüberführung kam ihm im Kurvenbereich ein roter PKW, möglicherweise BMW, auf seiner Fahrspur entgegen. Der Kradfahrer musste abbremsen, ausweichen und stürzte bei diesem Manöver. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Der oder die Fahrzeugführerin des unfallverursachenden Fahrzeuges entfernte sich vom Unfallort, ohne den verkehrsrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Die PSt in Marklohe bittet Zeugen, die Angaben zu Verursacher oder Unfallflucht machen können, sich unter Tel. 05021-9240630 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell