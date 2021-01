Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugführer/-in flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrerin vom Unfallort

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 18.01.2021 kam es um kurz vor sieben Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine bislang unbekannte Person steuerte einen dunklen Transporter in der Straße An der Alpheide in Nienburg. An der Einmündung zur Hannoverschen Straße bog der Transporter nach rechts Richtung Innenstadt ab, ohne auf die auf dem Radweg fahrende, vorfahrtberechtigte Radfahrerin zu achten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die Radfahrerin stürzte zu Boden und der Transporter fuhr weiter, ohne dass sich der/die Fahrzeugführer/-in um die 56-jährige Frau aus Nienburg kümmerte. Diese wurde durch den Unfall leicht durch Prellungen verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die sachdienliche zu dem Unfall machen können, sich unter Tel. 05021-97780 zu melden.

