Polizei Bielefeld

POL-BI: Auseinandersetzung zwischen Fahrrad-Fahrer und Taxi-Fahrer - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt -

Nach einem Streit am Jahnplatz zwischen zwei Verkehrsteilnehmern und anschließendem Verkehrsunfall am Freitag, 17.07.2020, sucht das Verkehrskommissariat Fußgänger und Zeugen.

Gegen 15:25 Uhr befuhren ein Taxi-Fahrer und ein Fahrrad-Fahrer den Oberntorwall in Richtung Jahnplatz. Das Taxi, ein VW Touran, überholte den Fahrradfahrer und hielt anschließend vor der roten Ampel am Jahnplatz an. Der 53-jährige Radler aus Bielefeld hielt an der Beifahrerseite des Taxis und sprach den Fahrer an. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die über circa zwei bis drei Ampelphasen andauerte. Als der Taxi-Fahrer seine Fahrt in den Niederwall fortsetzte, touchierte der VW das Hinterrad des Fahrrades, so dass der Bielefelder leichte Verletzungen am Schienbein erlitt.

Als Fußgänger versuchten den Streit zwischen PKW-Fahrer und Fahrrad-Fahrer zu schlichten, wurden sie beleidigt.

Die Polizei bitte die Fußgänger sowie Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

